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Квартиры-гр0бы существуют. В одной такой мне довелось пожить в Гонконге

Квартиры-гр0бы существуют. В одной такой мне довелось пожить в Гонконге

Гостиницу в Гонконге я выбирала осознанно. Мне хотелось прочувствовать атмосферу Гонконга, где множество отелей представляют собой крошечные номера без окон, где на 7 квадратных метрах располагается кровать и тут же душевая с туалетом.

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