Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны

ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высоко оценила осведомленность президента Владимира Путина проблемами страны, своим мнением она поделилась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
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