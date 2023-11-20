Хроника боев за Купянск: Американских разведданных нема, но боевая наркота у бандеровцев осталась

На левом берегу Оскола наивные ВСУшники верят в скорую заморозку конфликта и ждут этой вести из Киева Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Загоруйковка и Тимковка Харьковской области.