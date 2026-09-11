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Татар-информ

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Нарколог-психотерапевт рассказал, лечится ли женский алкоголизм

Нарколог-психотерапевт рассказал, лечится ли женский алкоголизм

На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий вторым женским отделением Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Джавид Сайфуддинов прокомментировал распространенные мифы о женском алкоголизме.

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