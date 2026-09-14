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Царьград

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ПАСЕ: Генпрокурор Украины Кравченко не посетит детское заседание

ПАСЕ: Генпрокурор Украины Кравченко не посетит детское заседание

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко и его ведомство не будут участвовать в заседании парламентской сети по вопросам положения детей в стране, как сообщило издание "Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря ПАСЕ Натали Барджеллини.

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