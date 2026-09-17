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Царьград

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«Он совершенно сломлен»: продюсер рассказал о состоянии Жерара Депардье из-за судов

«Он совершенно сломлен»: продюсер рассказал о состоянии Жерара Депардье из-за судов

Стало известно, что обвиненный в изнасиловании Депардье погрузился в серьезную депрессию.Жерар Депардье больше не снимается в кино и ведет замкнутый образ жизни из-за судебных преследований во Франции.

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