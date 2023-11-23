Ученые впервые выявили причину кровоизлияния в головной мозг помимо повреждения кровеносных сосудов

Первое в своем роде исследование, проведенное Калифорнийским университетом (University of California) в Ирвине, выявило нового виновника формирования кровоизлияний в мозг, который не связан с повреждением кровеносных сосудов, как считалось ранее.
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