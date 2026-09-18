Новый босс полицейского снабжения Подмосковья сам угодил за решётку по делу о бензине

Вот это поворот! Только 10 сентября Геннадий Пешков вступил в должность начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного главка МВД, а уже 16-го Мещанский суд Москвы отправил его под арест на два месяца.
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