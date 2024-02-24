Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 680 подписчиков

Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

“На что они надеются?”: банда молодых мигрантов из Купчино повторяет судьбу “азербайджанской мафии” NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS Подростки-мигранты, которые, чувствуя себя безнаказанными, избивали людей в Купчино и снимали всё на камеру, повторяют судьбу “азербайджанской мафии”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору