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Дошло до суда: в Петербурге приняли иск к компании, готовившей шоу Канье Уэста

Дошло до суда: в Петербурге приняли иск к компании, готовившей шоу Канье Уэста

Первое исковое заявление в адрес компании Say Agency, отвечающей за проведение концерта американского рэп-исполнителя Канье Уэста в России, появилось в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга.

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