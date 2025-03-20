Как сегодня живут дети и внуки 14 известных актеров советской поры?

В СССР были свои актерские династии, как и династии балерин, музыкантов, писателей. И это правильно, потому что таланты должны развиваться и оставлять после себя не просто потомство, а преемников их дела.
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