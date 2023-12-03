Архангелогородцев и гостей города приглашают на фестиваль северных десертов

С первого декабря кафе и рестораны столицы Поморья предлагают посетителям попробовать вкусные новинки, вдохновленные историей и традициями Русского СевераОтведать вкусные десерты и зимние напитки можно до восьмого января 2024 года в четырнадцати заведениях города.
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