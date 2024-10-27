Нижегородцам рассказали об опасности ватных палочек для ушей

Привычные ватные палочки представляют собой определённую опасность для ушей.По словам нижегородского ЛОР-хирурга Григория Белозерова, сера в ушах является главным защитником от попадания воды, насекомых, грибков, инфекций, а также служит фильтром от мелких инородных частиц.
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