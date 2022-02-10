Мозалев упал с двух четверных в произвольной программе на Олимпиаде-2022

Российский фигурист Андрей Мозалев выступил с произвольной программой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Мозалев упал с четверного сальхова, затем исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, прыгнул сольный тройной риттбергер и каскад тройной аксель – двойной тулуп.
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