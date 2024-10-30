На Западе заявили о попытке Зеленского убедить украинцев в исчерпании всех возможностей

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к США о передаче дальнобойных ракет Tomahawk – это работа на внутреннюю аудиторию, попытка убедить украинцев в том, что глава государства сделал все, что можно, и исчерпал все возможности.
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