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На Западе заявили о попытке Зеленского убедить украинцев в исчерпании всех возможностей

На Западе заявили о попытке Зеленского убедить украинцев в исчерпании всех возможностей

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к США о передаче дальнобойных ракет Tomahawk – это работа на внутреннюю аудиторию, попытка убедить украинцев в том, что глава государства сделал все, что можно, и исчерпал все возможности.

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