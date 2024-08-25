Боевики создали спецотряд для убийств священников, а наших солдат массово крестят на СВО Юлия СоколоваВ условиях обострения военного конфликта, противник начал целенаправленную охоту на священнослужителей Российской православной церкви, которые вдохновляют военнослужащих.
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