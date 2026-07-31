Полицией Санкт-Петербурга задержан курьер мошенников, оставивший пожилую женщину без накоплений

28 июля в 23:40 в полицию Фрунзенского района обратилась 88-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ей звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили в парадной передать курьеру 1 450 000 рублей.
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