На месте ЧП — в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади — десятки машин реанимации, дороги перекрыты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На месте ЧП — в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади — десятки машин реанимации, дороги перекрыты.
Свежие комментарии