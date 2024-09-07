Кухня и дом
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Кухня и дом

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Чтобы ежедневно встречать этот мир с улыбкой, утро нужно начинать с вкусного и приятного во всех отношениях завтрака.

Чтобы ежедневно встречать этот мир с улыбкой, утро нужно начинать с вкусного и приятного во всех отношениях завтрака.

Понедельник: фриттата с тремя сырами Ингредиенты (на 8 человек):  8 яиц 6 ст. Несколько столовых ложек густых сливок 1/3 стакана сыра рикотта 2 ст ложка тертого сыра пармезан 2 ст ложка тертого сыра Ярлсберг   ½ чайной ложки соли 1/4 чайной ложки перца 8 веточек майорана Застелите небольшой противень пергаментной бумагой.

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