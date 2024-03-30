Минобороны подтвердило применение гипрезвуковых ракет «Циркон» по целям на Украине

В сводке Минобороны РФ за прошедшую неделю, помимо прочего, отмечается применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре боевиков киевского режима в рамках проведения спецоперации на Украине.
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