Минобороны подтвердило применение гипрезвуковых ракет «Циркон» по целям на Украине

В сводке Минобороны РФ за прошедшую неделю, помимо прочего, отмечается применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре боевиков киевского режима в рамках проведения спецоперации на Украине.