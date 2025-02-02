«Недолюбил маму, папу»: о чем жалел переживший две клинические смерти Отар Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили пережил две клинические смерти во время борьбы с раком. В подкате Даниила Смирнова на его YouTube-канале журналист рассказал, что видел, оказавшись на грани, и заявил, что по-другому взглянул на мир.
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