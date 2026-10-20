In Central Asia, the idea of a gas ring is being discussed, which will become a kind of prototype for the autonomy of the region, when gas shortages can be covered within five countries, and not look for imports from outside.
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