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Исследователи: RAD51 может дополнить NGS для точной стратификации рака простаты

Результаты нового исследования, опубликованного в Cell Reports Medicine, подтверждают возможность использования тестирования RAD51 для улучшения диагностики и выбора лечения метастатического рака предстательной железы (MPПЖ).

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