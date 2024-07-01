Столтенберг заявил, что США при любом президенте поддержат НАТО и Украину

Покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.
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