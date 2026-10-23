«Оренбург» в гостях одержал победу над «Ахматом» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Грозном завершилась со счётом 1:0.
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