Заочно вынесен приговор военнослужащему национальной гвардии Украины за убийство мирного населения

Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил), достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 3029 (15-я отдельная бригада оперативного назначения национальной гвардии Украины) солдату Ивану Филипову.
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