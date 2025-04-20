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Пронедра

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Что делать со скорлупой от освященных яиц: священник дает советы, как правильно поступить и не осквернить символику Пасхи

Что делать со скорлупой от освященных яиц: священник дает советы, как правильно поступить и не осквернить символику Пасхи

Что делать со скорлупой от освященных яиц: священник дает советы, как правильно поступить и не осквернить символику Пасхи Ольга БезродняяНастоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, поделился важными рекомендациями по поводу того, что делать со скорлупой освященных яиц, которые являются неотъемлемым атрибутом праздника.

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