Что делать со скорлупой от освященных яиц: священник дает советы, как правильно поступить и не осквернить символику Пасхи Ольга БезродняяНастоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, поделился важными рекомендациями по поводу того, что делать со скорлупой освященных яиц, которые являются неотъемлемым атрибутом праздника.