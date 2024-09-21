Пугачева, хоть и тайно ненавидит Россию, но может вернуться для продажи дачи в Солнечногорске

Хоть потенциальный покупатель не внес задаток, переговоры находятся в финальной стадии.Народной артистке СССР Алле Пугачевой, возможно, придется вернуться в Россию для завершения сделки по продаже своей загородной недвижимости в Подмосковье.
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