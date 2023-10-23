Комитет ГД одобрил ко второму чтению изменения в закон о выборах президента

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предполагает внесение уточнений в закон о выборах президента России.
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