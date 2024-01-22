Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян

Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».