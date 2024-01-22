Русская весна
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Русская весна

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Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян

Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян

Украина не должна стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения, такое заявление сделал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».

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Комментарии
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Гарий Щерба
АНИКА-ВОЯКА  на   РАССТОЯНИИ ...!!!
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19 час.
ИП
Игорь Петров
Аляска-русская земля!!!
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10 час.

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