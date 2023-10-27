Юрист Марко Бушманн сообщил, что правительство ФРГ понесёт ответственность за ущерб, который Анналена Брелок нанесла элитному отелю в Берлине.
Глава МИД ФРГ Бербок устроила дебош в отеле. У правительства появились проблемы
Комментарии
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ольга решетникова
Не верю. Чо министерка делала в случайном отеле Берлина? У ней же должен быть оплачен министерский нумер!!! Прям на главной улице, на главной площади (неважно, в Берлине или в Бонне) - аль для нее там не было зарезервировано??? Это происки Петрова и Боширова!
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1 н.
Tyman Ros
Пакостящие в крупном и в мелком навредят. Эта фрау просто показывает свое истинное отношение к своей стране.
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1 н.
Россиянин
Она снимала номер для тайных встреч видимо. Испачкала простыни и тд... Вот и счет ей выставили соответствующий.
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6 д.
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