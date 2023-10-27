Глава МИД ФРГ Бербок устроила дебош в отеле. У правительства появились проблемы

ольга решетникова

Не верю. Чо министерка делала в случайном отеле Берлина? У ней же должен быть оплачен министерский нумер!!! Прям на главной улице, на главной площади (неважно, в Берлине или в Бонне) - аль для нее там не было зарезервировано??? Это происки Петрова и Боширова!