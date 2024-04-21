Желание стать волонтерами KazanForum 2024 изъявили почти две тысячи человек

На текущий момент зарегистрировано 144 иностранных добровольцев, проживающих в Казани. В целом заявки для участия в волонтерской программе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подали 1 837 человек.
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