Атака на «Ивана Хурса» ставит крест на зерновой сделке

Пулеметчики «Ивана Хурса» спасли не только корабль «Миколы» против «Ивана Хурса» 24 мая «Иван Хурс» в нейтральных водах в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор был атакован тремя беспилотными катерами.