Военное обозрение

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Атака на «Ивана Хурса» ставит крест на зерновой сделке

Атака на «Ивана Хурса» ставит крест на зерновой сделке

Пулеметчики «Ивана Хурса» спасли не только корабль «Миколы» против «Ивана Хурса» 24 мая «Иван Хурс» в нейтральных водах в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор был атакован тремя беспилотными катерами.

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