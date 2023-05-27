Атака на «Ивана Хурса» ставит крест на зерновой сделке

Пулеметчики «Ивана Хурса» спасли не только корабль «Миколы» против «Ивана Хурса» 24 мая «Иван Хурс» в нейтральных водах в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор был атакован тремя беспилотными катерами.
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