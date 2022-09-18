Юнга экспедиции Travely Family Лада Клочкова оценила уникальность «Сказочного челленджа» от ЯRUS

Юнга экспедиции Travely Family, 12-летняя Лада Клочкова из известной на весь мир семьи кругосветных путешественников, достигших под парусом Антарктиды, назвала «Сказочный челлендж» соцсети ЯRUS уникальной возможностью поделиться историей для детей.
Юнга экспедиции Travely Family, 12-летняя Лада Клочкова из известной на весь мир семьи кругосветных путешественников, достигших под парусом Антарктиды, назвала «Сказочный челлендж» соцсети ЯRUS уникальной возможностью поделиться историей для детей.
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