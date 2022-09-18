Слово и дело

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Юнга экспедиции Travely Family Лада Клочкова оценила уникальность «Сказочного челленджа» от ЯRUS

Юнга экспедиции Travely Family Лада Клочкова оценила уникальность «Сказочного челленджа» от ЯRUS

Юнга экспедиции Travely Family, 12-летняя Лада Клочкова из известной на весь мир семьи кругосветных путешественников, достигших под парусом Антарктиды, назвала «Сказочный челлендж» соцсети ЯRUS уникальной возможностью поделиться историей для детей.

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