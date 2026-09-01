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Под контроль ВС РФ в течение августа перешло 404 кв. км – символично для Украины

Под контроль ВС РФ в течение августа перешло 404 кв. км – символично для Украины

За прошлый месяц российские военные освободили значительные территории, ранее контролировавшиеся киевским режимом.

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