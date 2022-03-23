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Постпред Мурадов заявил о необходимости закрепления признания Крыма в конституции Украины

Постпред Мурадов заявил о необходимости закрепления признания Крыма в конституции Украины

pixabay.com Признание Крымского полуострова российской территорией со стороны киевских властей необходимо отразить в конституции Украины, заявил постоянный представитель полуострова при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

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