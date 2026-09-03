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Газета.ру

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Глава МИД Украины Сибига дал интервью на русском языке казахстанскому изданию

Глава МИД Украины Сибига дал интервью на русском языке казахстанскому изданию

Глава МИД Украины Андрей Сибига дал интервью на русском языке казахстанскому изданию Ulysmedia. Запись беседы, которая была опубликована на YouTube-канале СМИ, длится почти 39 минут.

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