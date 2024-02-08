Политолог Солонников объяснил страх либералов Запада перед Карлсоном

REUTERS/Lucas Jackson/File Photo Либеральные пропагандисты западных СМИ боятся потерять контроль над информационным пространством, и потому боятся, что их единовластие будет разрушено деятельностью американского журналиста Такера Карлсона.
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