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Политолог Солонников объяснил страх либералов Запада перед Карлсоном

Политолог Солонников объяснил страх либералов Запада перед Карлсоном

REUTERS/Lucas Jackson/File Photo Либеральные пропагандисты западных СМИ боятся потерять контроль над информационным пространством, и потому боятся, что их единовластие будет разрушено деятельностью американского журналиста Такера Карлсона.

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