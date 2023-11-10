Правительство Владимирской области отложили закрытие трёх свалок и строительство полигона «Хартии»

Главный мусорный полигон Владимирской области начнут строить в 2027-2028 годах.Правительство Владимирской области отложило на несколько лет закрытие трёх свалок и строительство полигона компании «Хартия».
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