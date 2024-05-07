Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

GrAG   МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-​американцами и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского союза — об этом в 1948 году писал бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству.

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