ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

GrAG МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-​американцами и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского союза — об этом в 1948 году писал бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству.