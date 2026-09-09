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Дембеле после 6:1 со «Слованом»: «ПСЖ» была нужна победа, сезон начался неудачно. Мне было трудно после того, как я почти не играл, но сегодня я счастлив»

Вингер « ПСЖ » Усман Дембеле признался, что ему было трудно набрать форму на старте сезона. В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против « Слована » (6:1) француз сделал дубль и отдал две голевые передачи.

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