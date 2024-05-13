Александр Усс: Краевой парламент уникален

На наши вопросы о становлении и развитии, а также о том, что отличает красноярских законотворцев от их коллег из других регионов, ответил зампредседателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера доктор юридических наук Александр Усс, возглавлявший Заксобрание без малого 20 лет.