Александр Усс: Краевой парламент уникален

На наши вопросы о становлении и развитии, а также о том, что отличает красноярских законотворцев от их коллег из других регионов, ответил зампредседателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера доктор юридических наук Александр Усс, возглавлявший Заксобрание без малого 20 лет.
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