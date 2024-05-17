"Он надежный человек. Не трогайте его!": В Госдуме так атаковали Силуанова, что за него пришлось вступиться Володину

TF

Tatyana Fedotova

После этих переназначений у меня лично теперь нет ни малейших надежд на что то хорошее. Не наши эти наверху, не наши. Они всё работают на себя в ущерб российскому народу. И если что пожертвуют нами как не фиг делать. Западу они ничего плохого не сделают. Их дети и внуки там. И Запад этот прекрасно знает. Так что вся эта трепетно ни о чем. Они всё разворуют и нас кинут. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Но непотопляемые как раз эти сволочи наверху.