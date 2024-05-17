"Он надежный человек. Не трогайте его!": В Госдуме так атаковали Силуанова, что за него пришлось вступиться Володину

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
После этих переназначений у меня лично теперь нет ни малейших надежд на что то хорошее. Не наши эти наверху, не наши. Они всё работают на себя в ущерб российскому народу. И если что пожертвуют нами как не фиг делать. Западу они ничего плохого не сделают. Их дети и внуки там. И Запад этот прекрасно знает. Так что вся эта трепетно ни о чем. Они всё разворуют и нас кинут. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Но непотопляемые как раз эти сволочи наверху.
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7 час.
Nikolia Vovchenko
А,чё ит вы в первенстве отказываете наебулиеной..У неё &quot;заслуг&quot; явно не меньше
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6 час.
Леонид
Он же недавно за Голикову вступался. Он за всех никчемностей будет вступаться?
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11 мин.

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