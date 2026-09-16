В Ростове-на-Дону на вокзале произошел пожар, эвакуированы 300 человек

В Ростове‑на‑Дону ликвидировали возгорание в здании железнодорожного вокзала сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
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