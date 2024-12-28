В Германии призвали «поставить на место» Илона Маска

Кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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