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Трамп заявил о желании наладить отношения с Путиным в случае своей победы на выборах

Трамп заявил о желании наладить отношения с Путиным в случае своей победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп дал большое интервью миллиардеру Илону Маску. В числе прочего Трамп отметил, что хотел бы наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию беседы ведет CNN.

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