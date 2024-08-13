Трамп заявил о желании наладить отношения с Путиным в случае своей победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп дал большое интервью миллиардеру Илону Маску. В числе прочего Трамп отметил, что хотел бы наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию беседы ведет CNN.
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