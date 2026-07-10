Самка леопарда из России впервые в истории стала прабабушкой

max.ru/«Земля леопарда» — дирекция заповедников В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае ученые зафиксировали уникальный случай: самка по имени Грация стала первым в истории наблюдений леопардом, имеющим правнука.
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