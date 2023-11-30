Власти Москвы взяли курс на снижение числа трудовых мигрантов

Нам не нужен курс ! Нам нужно снижение числа !!!!

"....не желают работать местные жители..." - в советское время это решалось статьей УК о тунеядстве (статья 209.1. Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования)

Grandad

Зачем всех мигрантов называть трудовыми, если больше половины из них не работают официально или являются детьми и престарелыми? Вот этот контингент нам совершенно не нужен!