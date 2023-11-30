Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков сообщил, что мэрия решила сократить количество трудовых мигрантов в Москве.
Власти Москвы взяли курс на снижение числа трудовых мигрантов
Комментарии
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Boris Borisov
Нам не нужен курс ! Нам нужно снижение числа !!!!
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15 час.
Андрей
"....не желают работать местные жители..." - в советское время это решалось статьей УК о тунеядстве (статья 209.1. Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования)
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13 час.
Grandad
Зачем всех мигрантов называть трудовыми, если больше половины из них не работают официально или являются детьми и престарелыми? Вот этот контингент нам совершенно не нужен!
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12 час.
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