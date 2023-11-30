Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Прекратите играть словами с США . Какие договора по Краине о разделе с американцами и РФ ? Для чего ездил МИД , чтобы...Responsible State...
  • Регина Толстоброва
    Наши войска активно наступают. пункт за пунктом выбивают у противника. Сражаются наши ребята героически просто. берег...ВС РФ взяли важны...
  • Вадим Скоробогатов
    Боятся АНТИРЕКЛАМЫ своего ХЛАМА..Что будут так же гореть...как и Леопарды....А может ещё и лучше.США требуют от Ук...

Власти Москвы взяли курс на снижение числа трудовых мигрантов

Власти Москвы взяли курс на снижение числа трудовых мигрантов

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков сообщил, что мэрия решила сократить количество трудовых мигрантов в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Нам не нужен курс ! Нам нужно снижение  числа !!!!
Ответить
15 час.
Андрей
&quot;....не желают работать местные жители...&quot; - в советское время это решалось статьей УК о тунеядстве (статья 209.1. Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования)
Ответить
13 час.
Grandad
Зачем всех мигрантов называть трудовыми, если больше половины из них не работают официально или являются детьми и престарелыми? Вот этот контингент нам совершенно не нужен!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх