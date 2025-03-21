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Царьград

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Лукашенко отметил 75-летие Лаврова: символ российской дипломатии

Лукашенко отметил 75-летие Лаврова: символ российской дипломатии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Сергея Лаврова с 75-летием, отметив его вклад в российскую дипломатию и укрепление белорусско-российского партнерства.

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