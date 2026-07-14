На форуме «Ростки» обсудят новые точки роста товарооборота между Россией и КНР

В рамках IV Международного форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдёт в Казани с 16 по 19 августа 2026 года, эксперты, представители органов власти и деловых объединений обсудят перспективы дальнейшего роста товарооборота между Россией и Китаем.
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